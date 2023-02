Sanità: Russo (Fd'I), bene rivedere vincolo tetto spesa per assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condivido la linea indicata dal sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, di ripensare il vincolo che impone alle Regioni il limite al tetto di spesa per le assunzioni del personale sanitario. Occorre prendere esempio dall'emergenza pandemica, quando il nostro sistema sanitario si è ritrovato sottodimensionato. A tal proposito sono importanti delle misure contenute nella legge di bilancio e nel milleproroghe - approvate anche grazie a emendamenti da me proposti - che favoriscono la stabilizzazione del personale assunto in emergenza, il quale costituisce capitale umano e di esperienze professionali da non disperdere. Assicuriamo dunque sostegno parlamentare all'operato del ministero della Salute su questa linea". Lo dichiara, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia, Raoul Russo, componente della commissione Lavoro e Sanità di palazzo Madama. (Com)