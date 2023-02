Regno Unito: ex premier Truss, democrazie "in pericolo" a causa della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le democrazie del mondo sono "in pericolo" a causa dell'ascesa della Cina e dovrebbero costruire una "alleanza di difesa del Pacifico" in collaborazione con la Nato. Lo ha affermato l'ex premier britannica Liz Truss durante una conferenza in Giappone. "Il mondo libero è in pericolo", ha detto Truss, aggiungendo: "Il presidente Xi è stato molto chiaro: la sua ambizione è che la Cina abbia il controllo di Taiwan e, a mio avviso, questo sarebbe disastroso. Dobbiamo garantire che Taiwan sia in grado di difendersi e dobbiamo lavorare insieme in tutto il mondo libero per raggiungere questo obiettivo". (Res)