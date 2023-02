Germania: presidente Bulgaria in visita per partecipare a Conferenza sulla sicurezza di Monaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, ha iniziato oggi una visita di due giorni in Germania per prendere parte alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in calendario fino al 19 febbraio prossimo. Lo riporta una nota dell’ufficio di presidenza di Sofia, precisando che Radev guiderà una delegazione che include il vice primo ministro per i fondi dell'Unione europea, Atanas Pekanov, e il ministro della Difesa, Dimitar Stoyanov. (Seb)