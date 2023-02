Milano: 29enne muore accoltellato, fermato 44enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la notte un uomo è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Porta Monforte e del Nucleo Radiomobile per l'omicidio di un 29enne algerino. Gli agenti sono infatti intervenuti in viale Campania angolo via Moretto da Brescia, dove un algerino di 29 anni è stato soccorso per una profonda ferita da taglio, l'uomo è morto poco dopo all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. I carabinieri, con l'aiuto della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale, si sono messi immediatamente sulle tracce dell'aggressore anche grazie alle macchie di sangue trovate in strada. Un uomo, marocchino di 44 anni, è stato, così, condotto in caserma per essere sentito dal Pm intervenuto sul posto. (Com)