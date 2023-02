Rifiuti: Rocca, da Gualtieri nessun miglioramento ma lo appoggerò, Regione non sarà pattumiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, “sicuramente non ha ereditato una situazione facile, adesso però è già un anno, un anno e mezzo (che è insediato ndr) e non ho visto grandi segnali di miglioramento per quello che riguarda le condizioni della città con particolare riguardo ai rifiuti”. Lo ha detto il neo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervistato da Tgcom24. “Io darò il massimo appoggio e sostegno - ha aggiunto - ma non consentirò che si continui a utilizzare il resto della Regione come pattumiera perchè Roma non avanza con i lavori della differenziata”. (Rer)