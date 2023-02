Romania-Germania: Mercedes-Benz investirà 130 milioni di euro per stabilimento a Sebes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica tedesca Mercedes-Benz intende investire 130 milioni di euro in Romania per l’apertura di uno stabilimento a Sebes, che creerà 526 nuovi posti di lavoro. Lo riporta il portale d’informazione “Romania Journal”, aggiungendo che la costruzione dell’impianto dovrebbe avvenire nell’arco di 15 mesi. Con una capacità stimata a 500 mila veicoli all’anno, lo stabilimento dovrebbe iniziare la produzione nel 2024. Il governo della Romania ha partecipato al progetto garantendo a Mercedes-Benz sussidi per circa 38 milioni di euro.(Rob)