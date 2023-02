Siria: terremoto, arrivata a Beirut la nave con gli aiuti dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivata nel porto della capitale libanese, Beirut, la nave con a bordo aiuti umanitari inviati dal governo italiano e dall’Unione europea, a sostegno della popolazione siriana colpita da un devastante terremoto il 6 febbraio scorso. Lo riferisce la Mezzaluna rossa siriana sul proprio account Twitter, specificando che il carico sarà consegnato alle squadre transfrontaliere dalla Croce rossa libanese, alla presenza dell'incaricato d'affari in Siria dislocato a Beirut, Massimiliano D'Antuono, e di Luigi Pandolfi, in qualità di rappresentante dell'Ue. Ieri, il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha sottolineato che l’Italia è stato “il primo Paese europeo a portare aiuti materiali alla popolazione siriana” tramite la Mezzaluna rossa e presto sarebbe arrivato “altro materiale” tramite la nave San Marco che sarebbe sbarcata a Beirut. “In Siria abbia fatto molto”, ha detto il capo della diplomazia italiana, evidenziando come gli aiuti siano stati consegnati, attraverso l’incaricato d’affari D’Antuono, alla Mezzaluna rossa e non direttamente al governo di Damasco sottoposto a sanzioni internazionali. (Lib)