Rifiuti: Rocca, mi opporrò ad allargamento discarica di Viterbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viterbo “rischia di vedere allargata la sua discarica, sicuramente io mi opporrò a questa soluzione”. Lo ha detto il neo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenuto nel corso di Tgcom24. “Viterbo rischia di vedere allargata la sua discarica, sicuramente io mi opporrò a questa soluzione perchè è già in deroga e non va bene, vuol dire che è già riempita, quindi i conferimenti non possono essere solo del viterbese - ha spiegato -. Bisognerà fare in fretta perchè non si possono continuare a sprecare risorse mandando i rifiuti fuori Regione soltanto perchè Roma non riesce a risolvere il tema della differenziata”. (Rer)