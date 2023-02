Rifiuti: Rocca, rapporto con governo sarà costruttivo, idee diverse portano a inazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione rifiuti “il rapporto con il governo non mi preoccupa, sarà un rapporto di grande dialogo e molto costruttivo perchè quando si mettono insieme delle forze che hanno idee radicalmente diverse sui problemi, accade questa inazione come è accaduto su Roma”. Lo ha detto il neo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenuto nel corso di Tgcom24. “Si è dovuti arrivare a questa finzione del commissariamento che in realtà era soltanto una porta per consentire alla Regione di sopravvivere e vivacchiare senza particolari divisioni, facendo un piano rifiuti apparentemente senza termovalorizzatore perchè in realtà quello lo aveva fatto il governo precedente con il commissariamento - ha spiegato Rocca -. Questi sono giochetti che con me non accadranno più”. (Rer)