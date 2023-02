© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’ospedale da campo allestito dalla Protezione civile in Turchia è pienamente operativo. Esprimo la mia soddisfazione per l’operato dei nostri uomini e delle nostre donne, impegnati ad essere concretamente vicini alle popolazioni terremotate. Si tratta di personale esperto e qualificato, che possiamo solo ringraziare per quanto sta facendo". È quanto dichiara il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. (Rin)