Francia: Cda Istituto sicurezza nucleare, rischio "paralisi" sicurezza se ente sarà soppresso

- La soppressione in Francia dell'Istituto di radioprotezione e della sicurezza nucleare (Irsn) rischia di comportare una "paralisi" della sicurezza. E' quanto ha stabilito una mozione votata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto in cui si allerta sul rischio di "paralisi" della sicurezza nucleare che potrebbe derivare dalla soppressione prevista in un progetto di riorganizzazione del governo. "Il consiglio di amministrazione allerta il governo e fa appello alla vigilanza sul rischio di partenza del personale dell'Irsn che può portare ad una paralisi del sistema di controllo in radioprotezione e sicurezza nucleare", spiega la mozione, che è stata approvata con 18 voti a favore, quattro contrari e due astenuti. (Frp)