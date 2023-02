Sicurezza: Molteni, preoccupati per manifestazioni anarchici di sabato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministero dell'Interno è sempre pronto e ha una capacità di lettura e di intervento immediato, anche di natura preventiva rispetto a fatti di evidente allarme sociale e di allarme per la sicurezza del Paese come questi. Ma non bisogna assolutamente sottovalutare niente". Lo ha detto Nicola Molteni, sottosegretario Interno, a "24 Mattino" su Radio 24. "Ci attende credo un fine settimana particolare perché - ha spiegato - sono previste ulteriori manifestazioni da parte degli anarchici e siamo abbastanza preoccupati perché l'ultima manifestazione, quella di Milano di settimana scorsa, non è stata una libera manifestazione di un pensiero, ma si è tramutata in una vera e propria guerriglia urbana dove sei agenti sono finiti al pronto soccorso. Il pensiero non si manifesta con atti di violenza e di intimidazione, lo Stato però non fa passi indietro né sul 41-bis né sul 4 bis, il contrasto alla criminalità organizzata passa anche attraverso la difesa di questi atti normativi e giuridici come ha ricordato proprio in questa settimana il ministro Nordio", ha concluso. (Rin)