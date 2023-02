Roma: Raggi (M5s), congratulazioni a forze di polizia per sgombero alloggi Ater San Basilio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi, ex sindaca di Roma e consigliera capitolina del Movimento 5 stelle in una nota afferma: "Facciamo le nostre migliori congratulazioni al ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, al Prefetto di Roma Bruno Frattasi e al Questore Carmine Belfiore per la nuova operazione con cui sono state sgominate le consorterie criminali gestite dai clan Marando, Pupillo e Delle Fratte che avevano illegalmente occupato tre alloggi di edilizia popolare Ater a San Basilio, adibendo la zona limitrofa a piazza di spaccio. Grazie al blitz - prosegue -, ora finalmente gli immobili in questione potranno essere assegnati a chi ne ha effettivamente diritto ed è inserito utilmente in graduatoria". (segue) (Com)