Roma: Raggi (M5s), congratulazioni a forze di polizia per sgombero alloggi Ater San Basilio (2)

- "La situazione dei clan a San Basilio, che gestiscono spaccio e occupazioni abusive - aggiunge Raggi -, è purtroppo da tempo nota ed è stata più volte denunciata negli scorsi anni dalla passata Amministrazione capitolina assieme a Don Antonio Coluccia, il coraggioso prete di strada che combatte criminali e droga nei quartieri di frontiera. Ancora una volta esprimiamo i più vivi complimenti a lui e alle forze di polizia per il prezioso lavoro di segnalazioni e di pronto intervento che ha portato all'operazione - conclude -. San Basilio merita attenzione e cura da parte di chi amministra la Capitale e non deve più essere considerato un quartiere di serie b". (Com)