- Il presidente russo, Vladimir Putin, sta mettendo in atto “il peggio che abbiamo visto nel 20mo secolo” con la guerra che ha mosso contro l’Ucraina. È quanto dichiarato dall’inviato degli Stati Uniti per il Clima, John Kerry, a margine della Conferenza di Monaco sulla sicurezza, in corso nel capoluogo della Baviera. (Geb)