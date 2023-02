Ue: Michel, serve nuovo patto fondativo per la comunità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento storico serve un nuovo patto fondativo della comunità internazionale. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, intervenendo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "Ciò significa che, a mio avviso, abbiamo bisogno più che mai di una maggiore cooperazione internazionale, di una maggiore comprensione reciproca, di un maggiore dialogo politico. Sappiamo che l'architettura della comunità internazionale si basa sul secolo precedente, ma oggi la situazione è totalmente diversa", ha detto. Michel ha spiegato che, secondo la sua visione, devono essere rispettate le sensibilità dei diversi Stati del mondo e individuati gli obiettivi comuni a livello mondiale. "In realtà, i nostri obiettivi comuni, a mio avviso, sono ovvi. Dovremmo tutti lavorare per una maggiore sicurezza, una maggiore pace, una maggiore stabilità e una maggiore prosperità condivisa. Dovremmo individuare quali sono i mezzi, quali sono gli strumenti che siamo pronti a utilizzare e a mobilitare per raggiungere questi obiettivi". (segue) (Beb)