Siccità: Gelmini (Azione), cabina di regia proposta da governo coinvolga enti locali, non sia escamotage per prendere tempo

- “È emergenza siccità. Il lago di Garda è ai minimi storici: è da almeno 35 anni che non c’era così poca acqua in inverno. Viviamo una stagione senza pioggia e con poca neve, sull’agricoltura rischiano di esserci pesanti ripercussioni". Lo scrive sui social Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione, che aggiunge: "La proposta del ministro Lollobrigida di una cabina di regia nazionale sul tema potrebbe dare un contributo importante, a patto che vengano coinvolte anche Regioni ed enti locali e che non sia l’ennesimo escamotage per prendere tempo e non decidere". "Abbiamo il dovere di salvare i raccolti, le aziende, i sacrifici di tanti agricoltori e produttori italiani - sottolinea -. Abbiamo il dovere di salvaguardare la risorsa idrica di cui disponiamo, con una pianificazione a medio e lungo termine. E non cogliere l’opportunità del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza anche per affrontare il tema della gestione dell’acqua in modo strutturale sarebbe un grave errore”, conclude.(Rin)