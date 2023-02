Farnesina: Italia e Kuwait firmano due nuove intese per la cooperazione archeologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione in campo archeologico fra Italia e Kuwait è stata ulteriormente rinsaldata grazie alla firma di due importanti intese fra il Consiglio nazionale per la cultura, le arti e la letteratura del Kuwait, l’Università di Perugia e l’Università La Sapienza di Roma. Lo riferisce il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale in un comunicato. Grazie alla prima delle due intese, firmata dal segretario generale del Consiglio nazionale, Mohammad al Jassar, e da Andrea Di Miceli, in rappresentanza dell’Università di Perugia, è stata rinnovata per altri cinque anni l’attività di scavo sull’isola di Failaka iniziata nel 2010 con la presenza di archeologi e ricercatori italiani guidati dallo stesso Di Miceli e incentrata sulla costa nord dell’isola. (segue) (Com)