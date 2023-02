Farnesina: Italia e Kuwait firmano due nuove intese per la cooperazione archeologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la seconda intesa, firmata dall’Università di Roma La Sapienza, è stato concordato l’avvio di una nuova collaborazione, pure quinquennale, sull’area di Kadhima, dove si trovano interessanti evidenze dell’occupazione del Kuwait dalla prima età islamica. Il centro di Kadhima rappresentava una tappa obbligata per mercanti e pellegrini che dal nord volevano raggiungere i luoghi sacri dell’Islam. Questo nuovo progetto è guidato, per la Sapienza, dal professor Carlo Giovanni Cereti del dipartimento di Scienze dell’antichità (primo al mondo per le lettere classiche e la storia dell’antichità secondo il QS University World Ranking). (segue) (Com)