Sardegna: ospedale Oristano, attivo ambulatorio per trattamento spasticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- È operativo nel reparto di Neuroriabilitazione dell’ospedale San Martino di Oristano l’ambulatorio per la valutazione e il trattamento della spasticità, un disturbo che comporta spasmi e rigidità di muscoli e tendini, dovuto a danni del sistema nervoso centrale causati da ictus, traumi cranici, gravi cerebrolesioni, sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale, paralisi cerebrali o paraplegia spastica. “Queste condizioni portano a una riduzione della funzione motoria, alla difficoltà a compiere attività semplici e complesse e possono essere associate a fastidio o dolore, determinando così una scarsa qualità di vita nelle persone che ne sono affette” spiega il dottor Andrea Montis, direttore del reparto di Riabilitazione ospedaliera e Neuroriabilitazione del San Martino. Per favorire nei pazienti il recupero delle funzioni motorie è nato l’ambulatorio per la spasticità, a cui si accede tramite prenotazione al Cup per la prima visita. Qui viene effettuata innanzi tutto una valutazione clinica e strumentale per verificare la funzionalità delle attività motorie e le alterazioni del tono muscolare. (segue) (Rsc)