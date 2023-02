Sardegna: ospedale Oristano, attivo ambulatorio per trattamento spasticità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta definito il quadro diagnostico, si effettuano i trattamenti terapeutici con tossina botulinica e altri farmaci specifici. Parallelamente, vengono condotti programmi di riabilitazione motoria e occupazionale che aiutano il paziente a riacquistare le abilità motorie e a svolgere attività sempre più complesse. L’ambulatorio per il trattamento della spasticità è attivo nell’ambito della struttura complessa di Riabilitazione ospedaliera e Neuroriabilitazione del San Martino, centro d’eccellenza e punto di riferimento per il Centro e Nord Sardegna, dove vengono presi in carico soggetti che, a seguito di traumi cranici, ictus o altre patologie, hanno subito severi danni cerebrali. I pazienti sono sottoposti a programmi riabilitativi personalizzati, con l'ausilio di un team costituito da diverse figure (medico, fisioterapista, infermiere, operatore socio-sanitario, logopedista, terapista occupazionale, psicologo, educatore, assistente sociale) e di attrezzature e software studiati per favorirne il recupero fisico e cognitivo. (Rsc)