Roma: assessore Scuola, al via iscrizione ai nidi per l'anno 2023-2024 (3)

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- La domanda va presentata in modalità esclusivamente online attraverso il Portale Istituzionale di Roma Capitale (www.comune.roma.it) seguendo il percorso Portale istituzionale - Servizi online - Scuola - Iscrizioni Nidi di Roma Capitale e Sezioni Ponte - Domanda online. "L'impegno verso il potenziamento dei servizi educativi 0-3 anni va avanti spedito con tante novità di cui vado orgogliosa. Dopo l'abbattimento delle rette e la sperimentazione del prolungamento dell'orario di apertura di alcune strutture promosse lo scorso anno, che restano in vigore anche per il futuro, potenziamo le opportunità per le famiglie e mettiamo in campo meccanismi che facilitano l'emancipazione delle donne e la loro possibilità di accedere al mondo del lavoro. Modificare il precedente sistema di attribuzione dei punteggi- spiega l'Assessora- significa rimuovere gli steccati che inchiodano le donne nel focolare domestico. Il vecchio sistema infatti penalizzando le famiglie con uno solo dei genitori lavoratore, quasi sempre le donne, contribuiva di fatto a relegare le donne al lavoro di cura. Oggi quel meccanismo insieme ad altri non c'è più. Insieme alla nuova scuola, scriviamo anche un nuovo modo di concepire la società e per questo progressivo impegno voglio davvero ringraziare il Sindaco, Roberto Gualtieri, l'intera giunta, la Presidente della commissione scuola, Carla Fermariello, tutti i consiglieri e le consigliere", ha commentato l'assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli. (Com)