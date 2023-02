Russia: Zakharova, appello ambasciata Usa a concittadini di lasciare Paese è “provocazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appello dell'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca ai concittadini affinché lascino la Russia a causa degli eventi in Ucraina è "una provocazione". Lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "L'appello del Dipartimento di Stato ai cittadini statunitensi di astenersi dai viaggi in Russia e Bielorussia è stata un'altra provocazione", ha affermato la portavoce. Secondo Zakharova, le dichiarazioni dell'ambasciata suggeriscono che i cittadini statunitensi rischiano "di essere sottoposti a maltrattamenti, estorsioni o detenzione arbitraria, di cui le autorità russe potrebbero non informare l'ambasciata Usa". Tuttavia, "queste sono solo le caratteristiche del trattamento discriminatorio a cui sono sottoposti i cittadini russi che entrano negli Stati Uniti", ha osservato Zakharova. (Rum)