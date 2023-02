Torino: Maccanti e Benvenuto (Lega), grazie a Guardia di finanza sgominata banda stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie ad una vasta operazione della Guardia di Finanza di Torino è stata scoperta un'associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti. Lo hanno affermato n una nota stampa i deputati della Lega Elena Maccanti e Alessandro Benvenuto. "Nell'ambito del blitz che ha portato all'arresto di 10 persone sono stati sequestrati 100 chili di droga, nascosti in forme di Parmigiano, che avrebbero generato oltre 20 milioni di euro di introiti. Non ci stancheremo mai di ringraziare il corpo della Guardia di finanza, senza il loro prezioso lavoro questo importante risultato non sarebbe stato possibile. Meno droga sulle nostre strade vuol dire un passo verso più legalità e meno morti", hanno concluso. (Rpi)