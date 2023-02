India: importazioni da Russia aumentate del 384 per cento su base annua nel periodo aprile-gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo aprile-gennaio l’India ha incrementato le importazioni anche dalla Cina, del nove per cento circa, per un totale di 83,76 miliardi di dollari. Le importazioni dagli Emirati Arabi Uniti sono arrivate a 44,3 miliardi di dollari, con un aumento del 23,53 per cento. In crescita, del 25 per cento, anche le importazioni dagli Stati Uniti, che hanno totalizzato 42,9 miliardi di dollari. Complessivamente le importazioni, di 753,19 miliardi di dollari, sono cresciute del 22,92 per cento. Per quanto riguarda, invece, le esportazioni, ammontanti a 641,24 miliardi di dollari, l’aumento è stato del 17,33 per cento. Al primo posto tra i destinatari ci sono gli Stati Uniti, con una quota del 17,71 per cento e un valore di 65,4 miliardi di dollari (contro i 62,27 miliardi dello stesso periodo dell’anno fiscale precedente). L’export verso gli Emirati è aumentato (da 22,35 a 25,71 miliardi di dollari nel confronto su base annua) mentre quello verso la Cina si è ridotto (da 18,4 a 12,2 miliardi di dollari). (Inn)