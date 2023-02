Difesa: incontro bilaterale Italia Ungheria presso sede di Segredifesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto ieri a Palazzo Guidoni, sede di Segredifesa, l'incontro bilaterale tra Italia e Ungheria. Le delegazioni nazionali sono state presiedute dal generale di Corpo d'armata Luciano Portolano, segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti, e dall'acting direttore nazionale degli armamenti László Tombol. Lo riferisce una nota. In apertura dei lavori, il generale Portolano ha auspicato che tra Italia e Ungheria si possano rafforzare ancora di più i già ottimi rapporti di amicizia, soprattutto nella considerazione dell'attuale momento socio-politico internazionale, caratterizzato da mutati scenari e profondi cambiamenti geopolitici. Il segretario generale ha anche confermato la disponibilità della Difesa italiana, con il supporto della realtà industriale nazionale, a fornire tutto il sostegno necessario alle esigenze di rinnovamento delle Forze armate ungheresi, esplorando possibili sviluppi di cooperazione nel senso più ampio del termine, anche attraverso l'utilizzo di accordi Government-to-Government (G2G). Dal canto suo, Tombol ha evidenziato come l'Ungheria sia particolarmente interessata a riprendere ed approfondire la cooperazione con l'Italia nel settore delle industrie per la difesa, con l'obiettivo di rilanciare la base industriale nazionale. (segue) (Res)