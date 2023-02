Difesa: incontro bilaterale Italia Ungheria presso sede di Segredifesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro bilaterale ha permesso di approfondire alcuni programmi di eccellenza dell'Industria militare nazionale, a elevatissimo contenuto tecnologico, per il soddisfacimento del potenziale requisito ungherese. In particolare, l'attenzione si è focalizzata sul settore degli elicotteri d'attacco, con particolare interesse allo sviluppo del Nuovo Elicottero di Esplorazione e Scorta AW-249-NEES, degli Unmanned Aerial Systems (UAS) e Counter-Unmanned Aerial Systems (C-UAS). La cooperazione tra i due paesi nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza è disciplinata dall'Accordo intergovernativo firmato a Budapest il 28 febbraio 2013 e dallo Statement of Intent between the Minister of Defence of the Italian Republic and the Minister of Defence of Hungary on the Enhancement of Bilateral Defence Co-operation, sottoscritto a Budapest il 7 marzo 2022. (Res)