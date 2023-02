Auto: Spagna, livelli vendita del 2019 non saranno raggiunti prima del 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna non raggiungerà i livelli di vendita di automobili del 2019 prima del 2030. Come riferisce il quotidiano "El Economista", è quanto emerge dalle previsioni dell'Associazione nazionale dei concessionari e riparatori di veicoli (Ganvam). Per quella data si prevede la vendita di un totale di 1.278.459 autovetture, pari a 20 mila unità in più rispetto a quelle immatricolate nel 2019, l'anno precedente la pandemia. Inoltre, solo nel 2024 la Spagna riuscirà a superare la barriera del milione di modelli venduti, il che significa quattro anni consecutivi al di sotto di questa cifra. Ciò mette a rischio il settore, che attualmente sta effettuando massicci investimenti per intraprendere la trasformazione verso l'elettromobilità. A tal proposito, secondo la Ganvam, per quanto riguarda le immatricolazioni di auto elettrificate (ibride plug-in ed elettriche), stima che entro la fine del decennio il 21 per cento delle vendite sarà costituito da questo tipo di modelli. (Spm)