Haiti: il Canada invia due navi da guerra

- Il Canada ha inviato due navi da guerra ad Haiti, nel quadro del peggioramento della situazione della sicurezza nel Paese. Lo riferisce un comunicato del governo canadese. Le imbarcazioni, si legge, condurranno pattugliamenti all’interno e attorno alle acque territoriali di Haiti, concentrandosi nelle acque vicine alla capotale Port-au-Prince. Pochi giorni fa il governo canadese ha inviato ad Haiti anche un aereo da pattugliamento marittimo, Cp-140 Aurora, destinato a rafforzare la lotta contro le bande criminali. L'apparecchio, a diretto sostegno della Polizia nazionale haitiana, fornirà informazioni, vigilanza e riconoscimento "per coadiuvare gli sforzi utili per stabilire e mantenere la pace e la sicurezza della popolazione", si legge in una nota del ministero degli Esteri canadese. (segue) (Res)