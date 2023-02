Haiti: il Canada invia due navi da guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa, Anita Annand, ha segnalato che l'intervento di Ottawa risponde alla richiesta di "assistenza" lanciata dal Paese caraibico. Il Canada, che alla fine del 2022 aveva discusso con gli Stati Uniti la creazione di una forza internazionale di pace sull'isola, aveva in precedenza mediato per l'invio ad Haiti di 18 veicoli blindati. Secondo quanto riferiva il quotidiano haitiano "Le Nouveliste" a inizio febbraio, la commessa non sarebbe ancora stata completata per via di problemi tecnici, oltre sei mesi dopo l'esborso di dodici milioni di dollari, anticipo versato alla compagnia ProFound Corporation. (segue) (Res)