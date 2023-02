Figi-India: conclusa la dodicesima Conferenza mondiale dell’hindi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa oggi a Nadi, nelle isole Figi, la dodicesima Conferenza mondiale dell’hindi, organizzata congiuntamente dal governo figiano e da quello indiano. Ai tre giorni di lavori hanno preso parte circa mille partecipanti di 31 Paesi, per la maggior parte provenienti dall’India (500) e dalle Figi (300). Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. L’India è stata rappresentata, tra gli altri, dal ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar, e dal sottosegretario Vellamvelly Muraleedharan mentre per le Figi è intervenuta una nutrita rappresentanza governativa, a cominciare dal presidente, Ratu Wiliame Katonivere, e dal primo ministro, Sitiveni Ligamamada Rabuka. Il tema principale è stato “L’hindi: dalla conoscenza tradizionale all’intelligenza artificiale”. Il programma si è articolato in dieci sessioni tematiche: “L’hindi nei Paesi dei girmitiya” (i lavoratori indiani portati a lavorare nelle piantagioni di altri Paesi nell’ambito di un sistema di “servitù a contratto” durante il dominio coloniale britannico); “L’hindi alle Figi e nella regione del Pacifico”; “La tecnologia informatica e l’hindi del XXI secolo”; “I media e la percezione mondiale dell’hindi”; “Il contesto globale della tradizione indiana della conoscenza e l’hindi”; “Il coordinamento linguistico e la traduzione dell’hindi”; “Le diverse forme del cinema hindi: lo scenario globale”; “Il mercato mondiale e l’hindi”; “La letteratura hindi della diaspora nello scenario che cambia”; “L’insegnamento dell’hindi in India e all’estero: sfide e soluzioni”. (segue) (Inn)