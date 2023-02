Figi-India: conclusa la dodicesima Conferenza mondiale dell’hindi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jaishankar sarà in Australia domani, 18 febbraio, per la terza volta in un anno, per partecipare all’evento Raisina@Sydney. Il Raisina Dialogue di Nuova Delhi, promosso dall’Observer Research Foundation (Orf), è la più importante conferenza di geopolitica indiana. Quest’anno, per la prima volta, insieme all’Australian Strategic Policy Institute (Aspi), è stato organizzato un evento in Australia. Domani, inoltre, si recherà in Australia anche il sottosegretario Muraleedharan, per visitare Melbourne e Perth. Il suo viaggio proseguirà con una tappa a Singapore per concludersi il 21 febbraio. (Inn)