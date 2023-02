Roma: controlli a San Basilio, 60 persone identificate e multe per 4 attività commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 60 persone identificate, 18 veicoli controllati e 4 attività commerciale trovate in violazione dei requisiti igienico-sanitari e strutturali. E' questo il bilancio dei controlli condotti dalla polizia di Roma Capitale a San Basilio. Nello specifico, in seguito ad accertamenti all'interno di un esercizio commerciale in via Virgilio Melandri sono state riscontrate pessime condizioni igienico-sanitarie e strutturali e sono state accertate tre violazioni di carattere amministrativo per un totale di 2.606 euro di sanzione per la mancanza della cartellonistica, l'assenza di etichettatura per i prodotti alimentari da banco e l'utilizzo di contenitori alimentari non consoni. Stessa cosa per un esercizio commerciale in Viale Palmiro Togliatti per il quale - a causa delle pessime condizioni igienico-sanitarie e strutturali - è in itinere un provvedimento di sospensione temporanea dell'attività. (segue) (Rer)