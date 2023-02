Roma: controlli a San Basilio, 60 persone identificate e multe per 4 attività commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pessime condizioni igienico-sanitarie e strutturali sono state riscontrate anche in altre due attività di somministrazione alimenti e bevande, rispettivamente ancora in viale Palmiro Togliatti e in via Tiburtina. Sanzioni rispettivamente per 440 euro e 1.150 euro, quest'ultima per l'inosservanza dell'ordinanza comunale che dispone gli orari di accensione dei dispositivi per il gioco lecito - slot - con vincita in denaro e l'utilizzo, per i rifiuti alimentari, di contenitori non chiudibili. È stata, inoltre, accertata la presenza di un dipendente che al momento era sprovvisto di un regolare contratto di lavoro. (Rer)