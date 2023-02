Sicurezza: Europol, sgominata banda franco-israeliana coinvolta in frode da 38 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'indagine congiunta sostenuta da Europol ha portato allo smantellamento di una rete criminale franco-israeliana coinvolta in frodi su larga scala di amministratori delegati. L'operazione, guidata dalla Francia, ha coinvolto la polizia nazionale croata (Hrvatska Policija), l'Ufficio antiriciclaggio croato (Ured za sprječavanje pranja novca), la polizia nazionale francese (Police Nationale), la gendarmeria francese (Gendarmerie Nationale), la polizia ungherese Polizia metropolitana di Budapest (Budapesti Rendőr-főkapitányság), la Polizia israeliana, la Polizia giudiziaria portoghese (Policia Judiciaria) e Polizia nazionale spagnola (Policía National). Le attività operative, si legge in un comunicato di Europol, suddivise in cinque giorni, fra gennaio 2022 e gennaio 2023 in Francia e Israele, hanno portato a otto perquisizioni domiciliari in Francia e Israele; all'arresto del principale organizzatore in Israele; all’arresto di otto persone sospettate, sei in Francia e due in Israele. I sequestri includono: apparecchiature elettroniche e veicoli, circa 3 milioni di euro da conti bancari portoghesi; 1,1 milioni di euro da conti bancari ungheresi; 600 mila euor da conti bancari croati, 400 mila euro da conti bancari spagnoli; e 350 mila euro in valute virtuali. Il valore complessivo dei sequestri è stimato in circa 5,5 milioni di euro. (Com)