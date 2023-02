Paesi Bassi: aeroporto di Schiphol in perdita nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto olandese di Schiphol ha registrato una perdita pari a 77 milioni di euro nel corso del 2022, a causa delle limitazioni al traffico aereo legate alla carenza di personale. Lo riferisce l'agenzia "Anp", secondo cui lo scorso anno l'aeroporto ha registrato circa l'83 per cento in più di fatturato rispetto al 2021, poco meno di 1,5 miliardi di euro. Il 2022 è stato però "un "brutto anno", secondo i rappresentanti dello scalo, il principale dei Paesi Bassi. "L'impegno e il duro lavoro di tutti a Schiphol non hanno portato ai miglioramenti necessari nel sistema", ha affermato Ruud Sondag, che ha assunto la carica di amministratore delegato ad interim a novembre dopo le dimissioni di Dick Benschop. "Di conseguenza, non siamo stati in grado di fornire il servizio che volevamo. Il 2022 passerà ai nostri libri di storia come un brutto capitolo. Un capitolo che non dimenticheremo e utilizzeremo per fare meglio d'ora in poi". A causa della carenza di addetti alla sicurezza, Schiphol ha dovuto chiedere alle compagnie aeree di ridurre i passeggeri in partenza durante la stagione estiva. (Beb)