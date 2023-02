Libia: presidente Parlamento propone comitato di 45 membri per formare nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento basato nell’est della Libia, Aguila Saleh, ha proposto la formazione di un comitato di 45 membri incaricato di formare una nuova autorità esecutiva unificata "sotto la supervisione internazionale". Parlando ieri durante una conferenza del Consiglio delle relazioni libico-americane, il politico libico e membro della tribù degli Obeidat ha dichiarato che la Camera dei rappresentanti, pur essendo stata eletta ormai nel 2014, “è l'autorità legislativa e riconosciuta a livello internazionale in Libia: ha il diritto di preparare ed emanare leggi e concedere e revocare la fiducia al governo". Saleh ha spiegato che la sua proposta per risolvere la crisi in Libia prevede "la formazione di un comitato composto da 15 membri della Camera dei rappresentanti, 15 membri dell'Alto Consiglio di stato e 15 membri indipendenti e tecnici: il loro compito sarà quello di formare una autorità esecutiva unificata sotto la supervisione internazionale". Il presidente del Parlamento ha aggiunto che il compito della nuova autorità unificata sarà "soddisfare le necessità dei cittadini, risolvere i problemi, aiutare l'Alta commissione elettorale nazionale a organizzare le elezioni parlamentari e presidenziali, lavorare per il ritiro delle forze straniere dal Paese e distribuire ricchezza tra le regioni del Paese". (segue) (Lit)