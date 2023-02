Libia: presidente Parlamento propone comitato di 45 membri per formare nuovo governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quasi un anno la Libia è spaccata tra due coalizioni politiche e militari rivali: da una parte il Governo di unità nazionale con sede a Tripoli del premier Abdulhamid Dabaiba, riconosciuto dalla Comunità internazionale e appoggiato dalla Turchia; dall’altra il Governo di stabilità nazionale guidato dal premier designato Fathi Bashagha, di fatto un esecutivo parallelo basato in Cirenaica, inizialmente sostenuto da Egitto e Russia ma ormai sempre più abbandonato a sé stesso. Il generale libico Haftar, l’uomo forte di Bengasi e comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico, da tempo dialoga dietro le quinte con le autorità di Tripoli, scaricando di fatto il governo parallelo con sede a Sirte sostenuto dalla Camera dei rappresentanti dell'est. Altri attori che contribuiscono allo stallo istituzionale libico sono il presidente del Parlamento, Saleh, e il capo dell’Alto consiglio di Stato con sede a Tripoli, Khaled al Mishri, che tuttavia continuano a procrastinare un accordo sulla norma costituzionale come base per tenere le elezioni. (segue) (Lit)