Eritrea-Sudan: presidente Afwerki in visita a Port Sudan, focus su rotte del mar Rosso

- Il presidente dell'Eritrea, Isaias Afwerki, è arrivato in visita nella città sudanese di Port Sudan. Lo riferiscono fonti della stampa locale. La visita del presidente eritreo, che di rado esce dal Paese, è la seconda da lui effettuata negli ultimi dieci giorni, dopo quella in Kenya. Principale porto sudanese, Port Sudan è una destinazione strategica per chi è interessato al traffico del mar Rosso, permettendo di affacciarsi su una delle rotte marittime più battute al mondo, e la visita di Afwerki cade a pochi giorni dall'approvazione definitiva dell'accordo stretto fra Khartum e Mosca per la realizzazione di una base navale russa in città. Il Consiglio militare sudanese ha formalmente autorizzato il progetto russo per la costruzione di una base militare in grado di ospitare quattro navi da guerra e fino a 300 militari, diventando per la Russia la seconda base all’estero dopo quella di Tartus, in Siria. La struttura, da realizzare su un'area in concessione per 25 anni, verrà utilizzata da Mosca per attività di riparazione, manutenzione, rifornimento e brevi periodi di ferma degli equipaggi. (segue) (Res)