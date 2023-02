Eritrea-Sudan: presidente Afwerki in visita a Port Sudan, focus su rotte del mar Rosso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto della base era stato approvato dal presidente russo Vladimir Putin a novembre del 2020, prima di essere rivisto dalle autorità sudanesi a giugno dell'anno successivo. Le discussioni bilaterali, avviate al tempo della presidenza di Omar al Bashir, si erano interrotte dopo il colpo di Stato del 2019 e sembravano essere state definitivamente accantonate in seguito al secondo golpe militare, condotto nel 2021. Il dialogo sarebbe ripreso, quindi, nel 2022, in occasione della visita a Mosca del generale sudanese Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo, vice comandante del Consiglio militare e capo delle forze paramilitari di intervento rapido. Il capo di Stato maggiore delle forze armate sudanesi, il generale Mohamed Othman al Hussein, aveva rassicurato il pubblico affermando che "se l’accordo offre vantaggi per noi e soddisfa gli interessi della Russia, non c’è problema”. L’accordo rischia tuttavia di arenarsi nuovamente a causa della crisi politica in Sudan, dove è ancora in corso il dialogo tra le forze politiche per la formazione di un nuovo governo dove civili e militari dovrebbero condividere i poteri. Per la ratifica definitiva dell’accordo è infatti necessaria l’approvazione di un organismo legislativo, che non è stato ancora costituito. (Res)