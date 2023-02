Edilizia: Vaccari (Pd), scellerato dietrofront del governo sul superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scellerato dietrofront del Governo che approva il decreto che cancella lo sconto in fattura e la cedibilità dei crediti d'imposta legati al Superbonus e ai bonus edilizi. Di fatto la fine dei bonus senza alcuna prospettiva per il futuro. Lo dichiara il deputato Dem Stefano Vaccari. "E come se non bastasse Meloni e Giorgetti stabiliscono anche il divieto per le pubbliche amministrazioni ad acquistare crediti di imposta incagliati derivanti dai bonus. Una scelta che annulla le decisioni prese da diverse regioni e province comprese quelle di centrodestra. Nessuna risposta quindi al tema dei crediti di imposta che sta bloccando la gran parte del settore edilizio", aggiunge Vaccari, secondo cui le conseguenze saranno drammatiche per le famiglie, per le decine di migliaia di persone che perderanno il lavoro e per la crisi che investirà tante piccole e medie imprese. "D'altronde questo è il Governo che salvaguardia i privilegi e gli extra-profitti delle grandi società energetiche, e colpisce chi ha meno. Li aspettiamo in Parlamento e condurremo una dura battaglia per fermare il provvedimento", conclude il deputato. (Rin)