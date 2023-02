Libia: ministra Esteri incontra omologo etiope, focus su migranti e cooperazione bilatarale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dossier delle migrazioni irregolari verso l’Europa va affrontato con un approccio globale per generare sviluppo economico nei Paesi di origine. Lo hanno detto la ministra degli Affari esteri del Governo di unità nazionale (Gun), Najla el Mangoush, e l'omologo etiope, Demeke Mekonnen, durante un incontro bilaterale a margine della 42esima sessione ordinaria del Consiglio esecutivo dell'Unione africana. Secondo un comunicato stampa del ministero libico, il politico dell'Etiopia ha ribadito la volontà del suo Paese di accelerare l'attivazione del memorandum d'intesa bilaterale con la Libia in merito alla manodopera etiope. Le due parti hanno poi discusso anche degli sviluppi del processo politico in Libia e dell'approccio del governo di unità nazionale "per la fine delle fasi transitorie e lo svolgimento delle elezioni". Mekonnen, da parte sua, ha sottolineato il sostegno del suo Paese alla Libia all'interno dell'Unione africana, esprimendo l'auspicio di costruire solide relazioni bilaterali basate sulle relazioni storiche tra i due Paesi. Infine, la delegazione etiope ha passato in rassegna l'esperienza del proprio Paese nella "riconciliazione nazionale" e il piano del governo di Addis Abeba nel campo dello sviluppo delle risorse naturali. (Lit)