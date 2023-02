Romania-Moldova: Ciuca si congratula con Recean per l'incarico di primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca, si è congratulato con l'omologo della Moldova, Dorin Recean, in una conversazione telefonica, per aver ricevuto la fiducia e lo ha invitato a Bucarest per discutere i dettagli della cooperazione intergovernativa. Secondo un comunicato del governo di Bucarest, Ciuca si è congratulato con il primo ministro moldavo per essersi assunto la responsabilità di guidare il governo della Moldova, assicurando il proseguimento del dialogo e l'individuazione di soluzioni di assistenza al percorso europeo. "Durante la conversazione telefonica, il primo ministro Nicolae Ciuca ha invitato il suo omologo di Chisinau a Bucarest per discutere i dettagli della cooperazione intergovernativa", si legge nel comunicato. (Rob)