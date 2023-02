Romania: Banca centrale rivede al ribasso previsioni su inflazione annua, al 7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Romania ha rivisto al ribasso le previsioni relative al tasso d'inflazione per la fine dell'anno, al 7 per cento rispetto all'11,2 stimato in precedenza. Secondo il rapporto trimestrale sull'inflazione, presentato dal governatore della Banca centrale, Mugur Isarescu, alla fine del prossimo anno il tasso dovrebbe calare fino al 4,2 per cento. "La Romania ha consolidato la sua posizione in termini di inflazione all'interno dell'Unione Europea, venendo superata da altri otto stati con un tasso superiore", ha precisato Isarescu. Stando al governatore, occorre trovare un equilibrio tra la lotta all'inflazione e una possibile recessione economica. Isarescu ha aggiunto che le previsioni relative all'inflazione restano caratterizzate da numerose incertezze come la guerra in Ucraina e i prezzi dell'energia. (Rob)