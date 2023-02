Algeria: ministro Esteri Lamamra incontra l'omologo maliano e il presidente Cedeao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri dell'Algeria, Ramtane Lamamra, ha avuto ieri ad Addis Abeba un colloquio bilaterale con l'omologo maliano, Abdoulaye Diop, nonché con il presidente della commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), Omar Touray. Lo ha riferito il ministero, specificando che i colloqui si sono incentrati sulle sfide del processo di pace e riconciliazione in Mali e sui modi per superare gli attuali ostacoli al fine di permettere il necessario dinamismo all'attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione derivante dal processo algerino. Lamamra ha sottolineato che l'Algeria, in virtù della sua assunzione della presidenza della mediazione internazionale e del comitato per seguire l'attuazione dell'accordo, continua i suoi sforzi per cristallizzare il consenso necessario tra tutte le parti maliane che hanno firmato l'accordo e per rafforzare il loro coinvolgimento in questo quadro al fine di incarnare i suoi obiettivi sul campo.(Ala)