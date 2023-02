Egitto-Portogallo: capi diplomazia discutono modi per far progredire e rafforzare le relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha discusso ieri sera con l'omologo portoghese, Joao Gomez Cravinho, delle relazioni bilaterali e delle modalità per rafforzarle, a margine della 42esima sessione ordinaria del Consiglio esecutivo dell'Unione africana ad Addis Abeba. Lo ha riferito l'ambasciatore Ahmed Abu Zaid, portavoce ufficiale del ministero, aggiungendo che i due ministri hanno accolto con favore l'intensificarsi dei meccanismi di consultazione politica tra le parti attraverso l'aumento del ritmo delle visite reciproche e la spinta per rafforzare la cooperazione economica e commerciale. I due ministri hanno inoltre concordato sull'importanza di mantenere canali permanenti di dialogo tra i continenti africano ed europeo, poiché il ministro portoghese ha espresso l'aspirazione di Lisbona di rafforzare la cooperazione con l'Egitto nel continente africano in particolare nei settori della salute, dell'istruzione e dell'irrigazione, rilevando che vi sono ampie prospettive per questa cooperazione con i partner africani.(Cae)