Sicilia: oggi a Palermo l’evento Cdp sullo sviluppo sostenibile del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si parlerà di risorse e progetti per lo sviluppo sostenibile della Sicilia all’evento organizzato da Cassa depositi e prestiti (Cdp) che si terrà oggi, alle ore 15, presso il Teatro Massimo di Palermo. L'incontro, che fa parte del roadshow Cdp dedicato a imprese e amministrazioni pubbliche, sarà aperto dal presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, a cui seguirà l’intervento del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Nel corso della prima sessione, che sarà introdotta da Simona Camerano, responsabile Scenari economici e strategie settoriali Cdp, parleranno delle sfide dello sviluppo sostenibile in Sicilia Dario Scannapieco, Amministratore delegato Cdp, Regina Corradini D'Arienzo, Amministratore delegato Simest, Alessandro Albanese, presidente Confindustria Sicilia, Paolo Amenta, presidente Anci Sicilia. Discuteranno invece della cultura come leva di crescita per la Regione Raffaele Bonsignore, presidente Fondazione Sicilia, e Marco Betta, sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo. Le conclusioni dell’evento saranno affidate a Elvira Amata, assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo. A moderare l’incontro sarà Marco Battaglia, responsabile Comunicazione, identità e contenuti Cdp. (Rin)