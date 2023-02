Siria: terremoto, le forze libiche del generale Haftar hanno inviato dieci aerei carichi di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo aereo carico di aiuti umanitari dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar è arrivato a Latakia, in Siria, da Bengasi, in Libia, trasportando 37 tonnellate di aiuti medici e attrezzature di soccorso per le vittime del terremoto. Lo ha riferito ministero delle Comunicazioni del governo siriano sulla sua pagina Facebook. Si tratta del decimo aereo proveniente dalla Libia orientale dallo scoppio del terremoto di magnitudo 7.8 che il 6 febbraio scorso ha colpito la Turchia meridionale e la Siria settentrionale.(Lit)