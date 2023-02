Superbonus: Abi, decreto contribuisce a riattivare le compravendite dei crediti di imposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione bancaria italiana (Abi) ha immediatamente diffuso questa mattina una circolare agli Associati in cui segnala la pubblicazione del nuovo decreto legge, approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri, in tema di cessione di crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi. E' previsto un importante chiarimento, fortemente auspicato dall'Abi, per semplificare e rendere più fluidi i procedimenti: in caso di mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali, il fornitore che ha applicato lo sconto e i cessionari che hanno acquisito il credito, in possesso della documentazione che dimostra l'effettività dei lavori realizzati, non saranno responsabili in solido, a meno che ci sia dolo. Anche i soggetti diversi dai consumatori o utenti che acquistano i crediti di imposta da una banca non saranno responsabili in solido, se possiedono la documentazione necessaria e le attestazioni della banca. Comunque, il mancato possesso della documentazione non costituisce più una causa di responsabilità solidale per il cessionario che può dimostrare con ogni mezzo di aver agito con diligenza o della non gravità della negligenza. L'Abi evidenzia che il decreto legge fornisce un chiarimento e un utile contributo per la maggiore certezza giuridica delle cessioni dei crediti rivenienti dai bonus edili e contribuisce a riattivare le compravendite di tali crediti di imposta. Il nuovo decreto legge prevede inoltre che, salvo deroghe per le operazioni in corso, non si potrà più optare per lo "sconto in fattura" o per la cessione del credito d'imposta.(Rin)