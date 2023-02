Marocco: premier Akhannouch riceve direttrice Bers, focus su aspetti della cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Marocco, Aziz Akhannouch, ha incontrato a Rabat Odile Renaud Basso, presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). Lo ha riferito un comunicato della presidenza del governo, affermando che questo incontro, al quale ha partecipato Mohcine Jazouli, ministro delegato presso il capo del governo incaricato degli Investimenti, ha permesso di fare il punto sui vari aspetti della cooperazione tra Rabat e la Bers. Le parti hanno espresso la loro soddisfazione per l'attuale livello di cooperazione in molti progetti di sviluppo, infrastrutturali e partenariati con imprese pubbliche e con il settore privato. Akhannouch ha auspicato di continuare a rafforzare la partnership tra le parti "secondo una strategia ambiziosa, coerente con l'illuminata visione reale, accelerando lo sviluppo del settore della green economy, affrontare il problema dello stress idrico, e fare della regionalizzazione avanzata un successo come leva per lo sviluppo economico delle regioni, nonché sostenere la coesione sociale e la riduzione delle disuguaglianze regionali". La Bers ha stimato che la crescita dell’economia in Marocco dovrebbe raggiungere il 3,3 per cento nel 2023, confermando le sue previsioni pubblicate a settembre. Nel suo rapporto sulle prospettive economiche regionali, la Bers ha stimato che la ripresa economica in Marocco si stabilizzerà all'1,3 per cento nel 2022, rispetto alle aspettative iniziali dell'1,1 per cento lo scorso settembre, dopo una ripresa record del 7,4 per cento nel 2021.(Res)